Le cas Lazuli : quand la musique décloisonne les genres

Avec ses influences Baile Funk, Club, Reggaeton et Moombahton, Lazuli est une de ces artistes qui a su transformer son bagage en un ovni musical hautement percutant et assumé. De sa voix suave et électrisée, la chanteuse enchaîne les morceaux de haute voltige depuis début 2021, à tel point qu’elle a su conquérir des producteurs de renom comme Izen, King Doudou ou encore Brodinski.

Forte de sa notoriété grandissante, Lazuli convainc avec une musique à la croisée des genres, forgée à coup de basses lourdes et de mélodies minimales qui en font un style unique : le sien. Focus sur une artiste à la créativité rare qui a décidé de suivre ses aspirations, loin des frontières et étiquettes musicales.

Publicité

Cocktail de son

Retour en mai 2021. Alors que le rap français voit émerger bon nombre de nouveaux talents motivés à briser l’ennui de l’isolement qui se tenait un an plus tôt, l’une d’entre eux se distingue dès son premier track par une musique hautement novatrice. Publié le 5 mai sur sa chaîne YouTube fraîchement inaugurée, la chanteuse Lazuli dévoile No Me Tocas, un morceau d’une (très) rare qualité pour un premier track. Si le visuel reste plus ou moins conventionnel, le morceau qu’il défend n’a absolument rien d’habituel dans le paysage du rap français : sur une production chargé de basses lourdes, de sifflets aigus et de percussions à contre-temps, la voix vaporeuse et envoûtante de Lazuli enrobe le morceau long d’à peine 2 minutes et lui donne cette texture comme la scène francophone n’en a jamais connue.

Loin d’une trap conventionnelle, d’une drill agressive ou d’un morceau aux accents Hyperpop, Lazuli a choisi pour son premier track de se tourner vers les sonorités Dancehall et plus particulièrement Baile Funk, une musique breakée très populaire en Amérique du Sud. Et c’est loin d’être un hasard.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le point de départ du chemin musical de Lazuli prend place à Mâcon, ville du sud de la Bourgogne. D’origine Chilienne par son père, l’enfant puis l’adolescente qu’elle est se rend régulièrement à Bourg-en-Bresse, à une poignée de kilomètres de sa ville natale. Là-bas, une grande communauté chilienne s’est formée suite à l’arrivée de plusieurs dizaines de personnes ayant fuit la dictature du général Pinochet, qui s’est emparée du pays entre 1973 et mars 1990. Arrivés par le même avion, les membres de la diaspora ont gardé le contact et se retrouvent régulièrement autour de matchs de football et louent occasionnellement des salles de la ville pour fêter tous ensemble.

C’est au milieu de cette bulle culturelle bouillonnante que Lazuli grandit, bercée par la musique Chilienne et les sonorités latines qui l’initient à la Salsa, au Dancehall, au Reggaeton et à la danse, très souvent pratiquée par ses aïeuls. Naturellement, elle se tourne alors vers la danse, s’inscrit à plusieurs cours, et forge ses goûts musicaux explosifs autour d’une passion mouvementée. Pourtant, si Lazuli est depuis ses premiers pas bercée par la musique, elle n’a encore jamais pensé à en faire d’elle-même. Pour qu’elle passe le pas, il faudra une installation à Lyon, des amis ancrés dans la scène rap de la ville et un confinement : pour tuer l’ennui, celle qui s’était isolée en compagnie du producteur Izen passe devant le micro pour la première fois et jette l’étincelle sur la réserve culturelle et artistique qu’elle accumulait jusque là. Lazuli est née.

Condenser ses influences

Pour ses premiers morceaux, Lazuli se dirige alors naturellement vers ses influences les plus directes, et enchaîne les morceaux jusqu’à avoir l’envie de les réunir en un projet. Hautement influencé par le Baile Funk, sous-genre de la Dancehall né dans les Favelas de Rio de Janeiro au début des années 80, l’artiste atterrit en Janvier 2021 au cœur des ruelles qui ont fait éclore cette musique breakée et hautement addictive. S’en suit alors une exploration musicale et culturelle qui donne naissance à plusieurs clips, et surtout, à son premier projet Zero, entièrement composé par le producteur lyonnais Izen, dévoilé le 16 juin 2021.

Dès son premier EP, le talent de l’artiste apparaît comme indiscutable : avec son beatmaker et DJ affilié, Lazuli a réussi le tour de force de proposer dès ses premiers pas une musique novatrice et complète, unique dans la scène francophone et aux fondations déjà tout à fait solides. En plus de condenser ses influences tirées des musiques sud-américaines dans ses productions, la chanteuse les couples avec une voix autotunée, suave et vaporeuse aux aspérités communes avec celles que l’on peut entendre sur des tracks issus de la scène soundcloud, et donne naissance à un nouveau genre né du mélange complexe de son bagage musical bien fourni. Le résultat est déjà très prometteur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après avoir reçu un certain succès d’estime et cumulé jusqu’à 100 000 écoutes spotify pour son morceau No Me Tocas, le tout premier de sa carrière, Lazuli emboîte le pas, et dévoile fin octobre un nouveau titre, Pica, produit par un ponte de la composition en France. En ayant notamment collaboré avec son ami Gesaffelstein, Mike Dean et les Daft Punk sur le morceau de Kanye West Black Skinhead et en ayant fondé le label Bromance Records, Brondinski est un de ces grands noms de la composition française. En ayant su rester connecté aux scènes francophones émergentes, il décide alors de collaborer avec celle dont la musique de répand depuis le début d’année : la rencontre des deux artistes, réunis par leur amour pour les sonorités club et électronique donne alors naissance à Pica, un titre addictif à la boucle aussi chaude qu’infernale.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Toujours avec cette même couleur ardente, le track dansant dévoile une Lazuli en pleine démonstration de son talent, supportée par une production aux basses aussi lourdes qu’entraînantes. Le morceau se répand alors dans les clubs et les soirées électroniques, et aux yeux des auditeurs qui la suivent, la porte comme un talent indéniable de la nouvelle scène francophone. Alors sans laisser retomber la pression, Lazuli enchaîne et collabore cette fois-ci avec un nouvel artiste de renom, King Doudou, derrière le titre Ohlala de PNL, Magma de Isha ou encore Negro de la superstar du reggaeton J.Balvin. Sur un EP de 5 titres, la fusion des artistes est encore une fois marquante, et propulse la musique de Lazuli sur des tempos rapides, des percussions cadencées et des mélodies électroniques grésillantes à couper le souffle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec Cardio sorti en mai 2022, Lazuli a entamé l’année avec un projet qui confirme définitivement son talent certain. Si depuis l’artiste se fait depuis plus discrète, il n’est pas impossible qu’elle revienne avec de nouveaux morceaux dans les mois à venir, du moins, c’est tout ce que l’on souhaite. Une chose reste certaine : avec les quelques dizaines de tracks dévoilés sur ses projets personnels, sur les projets collaboratifs du média 1863 ou encore sur les projets d’autres artistes comme avec Rad Cartier, la musique de Lazuli semble renforcer son identité à chaque nouvelle sortie, et à déjà prouvé à maintes reprises que son talent se trouve certes dans l’interprétation, mais aussi dans sa manière innovante et robuste de structurer sa propre musique à la croisée des influences.

En ayant mêlé différents univers au sein d’une même proposition solidement bâtie, Lazuli a réussi dès le début de sa carrière la prouesse d’assumer son propre style, et au passage, de se débarrasser des étiquettes et des cloisons souvent imposées à la musique des artistes. Club, Dancehall, Mélodies aériennes, Reggaetton et couplets acérés : Lazuli s’en fiche des étiquettes, sait faire de tout, et le fait bien. Un point c’est tout.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Article en partie basé sur l’interview de Lazuli parue le 15 Mars dernier dans le magazine PAM.