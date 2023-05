WarEnd de Nouvelle École affole les internautes

"J'ARRIVE EN DÉTEEENTE !" Depuis une semaine, il est difficile de fréquenter les réseaux sociaux sans tomber sur cette phase, extraite d'une vidéo devenue virale du rappeur WarEnd, l'un des candidats de la saison 2 du show Netflix Nouvelle École. On y voit l'artiste interpréter son texte de façon habitée, en sautillant et en faisant des grimaces qui correspondent aux lyrics.

La vidéo a explosé les compteurs sur TikTok avec près de 14,5 millions de vues et a également été massivement partagée sur Twitter par une internaute qui ne semble pas spécialement fan de la prestation du rappeur toulousain. "S'il vous plaît, faites qu'il parte, j'ai vraiment peur", écrit-elle dans son post.

Une proposition artistique qui divise

Il n'a pas fallu l'écrire deux fois aux internautes pour qu'ils donnent leurs avis sur la musique de WarEnd, et ceux-ci sont pour le moins mitigés. Certains trouvent que la direction artistique du rappeur, basée sur le concept de dédoublement de la personnalité, est éculée. D'autres estiment que WarEnd force le trait et que sa musique est difficilement audible. A l'inverse, d'autres auditeurs saluent une énergie débordante et une proposition artistique originale.

Il est vrai que WarEnd fait partie des candidats qui se sont démarqués au cours des quatre premiers épisodes de la deuxième saison du show Nouvelle École. Cet artiste toulousain n'est d'ailleurs pas tout à fait nouveau dans le game, même si sa participation à l'émission Netflix est son premier véritable coup d'éclat. WarEnd gravite dans le milieu artistique depuis une dizaine d'années, a déjà sorti différents projets et a performé en première partie de Josman et BigFlo & Oli, grâce à différents tremplins.

Reste maintenant à voir jusqu'où cet artiste atypique ira dans la compétition. Réponse ce mercredi 24 juin...