Week-end spécial Jul sur Mouv'

Mouv' consacre un week-end spécial au rappeur Jul pour te faire découvrir Coeur blanc , revenir sur ses gros classqiues avec une playlist spéciale, des émissions dédiées au rappeur et plein de cadeaux à gagner !

Au programme du weekend-end :

Passe le câble spécial Jul : avec les titres préférés des artistes invités sur Mouv'

First Mike Radio Show pour 1h de mix 100% Jul par DJ First Mike aux platines

RE ! présenté par Nina et Maxence

présenté par Nina et Maxence Des gros cadeaux à gagner : coffrets figurine, le double album Coeur blanc et un cadeau spécial : le futur disque d'or de Coeur blanc gravé à ton nom !

Jul de retour avec un tour du monde

Après son 13' Organisé avec le gratin de sa ville natale Marseille, son Classico Organisé mêlant Paris et Marseille, et bien Jul nous offre ce vendredi 9 décembre son double album qui fait le tour du monde et plus que jamais le Marseillais est le rappeur fédérateur du game.

Le J nous envoie 19 featurings internationaux et, pour la plupart, des collaborations inédites sont prévues : Omah Lay du Nigéria déjà présenté ainsi que Jimmy Sax, Houari, KVRA, Moubarak pour la France, Abduh pour le Maroc, Morad, Any Gonzalez pour l'Espagne, Rhove, Anna, Paky pour l'Italie, French The Kid, M Huncho pour l'Angleterre, Elai pour la Suède, Feduk pour la Russie, Mula B, 3Robi pour les Pays-Bas, Didine Canon 16 pour l'Algérie et Samara pour la Tunisie.

Découvre son double album Cœur blanc :