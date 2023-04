winnterzuko, représentant de la génération Foot2Rue

Les rappeurs qui se racontent le plus sont parfois ceux qui se montrent le moins. PNL a livré quatre projets hyper-introspectifs, tout en refusant de prendre la parole dans les médias, ou même de s’exprimer autrement que par la musique. Autre superstar du rap français, Jul est lui aussi très discret médiatiquement, d’autant qu’il se montre peu expansif lors de ses rares interviews, là où ses textes fourmillent de moments très personnels. Même chose parmi la nouvelle génération : l'œuvre de So la Lune est une véritable porte ouverte sur son psyché, alors que l’artiste rejette l’idée de se raconter en interview.

Un parcours chaotique

De manière plus générale, les artistes que l’on a catégorisé dans le champ “new wave” partagent cette même propension à l’introspection et cette même volonté de s’exprimer uniquement à travers la musique. winnterzuko ne fait pas exception à la règle, et vient même renforcer cette impression. Le rappeur en dit beaucoup sur lui, sur son parcours de vie, sur ses traumatismes, mais reste pourtant mystérieux en conservant de nombreuses zones d’ombre.

Pour comprendre qui se cache derrière le masque, la discographie de winnterzuko est un véritable jeu de piste. Chaque projet dévoile de nouvelles pièces à ajouter au puzzle, et le dernier en date, WINNTERMANIA, paru le 17 mars, est potentiellement celui qui livre le plus de clefs de compréhension. L’histoire de ce “parisien des HLM” est l’opposé d’un conte de fée : naissance dans un pays (dont on ne dévoilera pas le nom pour respecter la volonté de l’artiste , mais les indices sont plutôt clairs) en proie à la guerre, enfance sous les bombes au milieu des tanks et des soldats, exil, camp de réfugiés en Pologne, nouvel exil, arrivée en France, hébergement entre foyers et hôtels …

En 2001, en réponse à un rap français versant parfois dans le misérabilisme sans avoir réellement fait l’expérience de la pauvreté, Akhenaton écrivait “dans quel ghetto tu vis ? là où on mange à sa faim, où les parents suent pour une paire de Nike à cents milles” . Deux décennies plus tard, les textes de winnterzuko rappellent que certains continuent à subir

frontalement les affres de la misère. L’urgence et la notion de survie ont longtemps fait partie de son quotidien, ce que l’on ressent à travers ses nombreuses références aux déchetteries, où il a visiblement passé du temps pendant son enfance (“quand j'étais petit à la déchetterie, je faisais que de ramasser des déchets de riche”), et ses ses namedroppings d’associations de lutte contre la pauvreté (“on a connu Emmaüs, on a connu Restos du cœur, on a connu Secours Populaire”).

“Papa est vivant, Maman est veuve”

Comme chez d’autres rappeurs de différentes générations (Joeystarr, Sniper, PNL, Gringe, Sch, Ben PLG, etc), la figure du père est centrale chez winnterzuko. Ici, c’est bien son absence qui obsède l’artiste (“moi j’connais pas les ambiances père-fils”, “j’suis toujours absent comme un père”), même si le manque n’est jamais exprimé (“avoir un père c'est une douche froide, il m'a jamais manqué pendant tout c'temps”), que la haine semble prendre le pas sur l’amour (“j'aime que ma mère, pas mon père, moi j'ai que elle”), et que l’envie de revanche prend le pas sur le reste (“t'es mon père sauf quand t'es alcoolisé, j'ai pas pu, c'est le Très Haut qui va te corriger”).

Comme souvent dans ce type de situation, c’est la figure maternelle qui devient salvatrice (“maman charbonnait comme si c’était mon père”). Bien conscient de ce qu’elle a subi par le passé (“papa tabasse maman”), conscient aussi que la violence subie a eu des conséquences sur sa propre construction (“fils de femme battue”), winnterzuko rend régulièrement hommage à la femme la plus importante de sa vie et au long combat qu’elle a mené pour élever son fils dans de bonnes conditions.

Si elle n’a jamais traitée directement, la question de l’éducation est elle aussi centrale dans les textes de winnterzuko. Malgré les années de misère, le rappeur rejette fermement toute forme d’argent facile (“faire l’argent sale c’est pas respectable”). Alors que la thématique de l’économie des drogues dures est devenue de plus en plus présente dans le rap français ces dernières années, Zuko s’en éloigne (“vendre la CC c’est pas un destin”) sans jamais tomber dans le moralisme ou se poser en donneur de leçons.

Évidemment, après avoir vécu l’horreur de la guerre, vu sa mère violentée, subi l’absence d’un père, expérimenté les camps de réfugiés et les foyers, vécu la misère, l’auteur de 2036 doit composer avec de nombreux démons intérieurs. Là encore, sa maturité surprend : “j'crois qu'j'ai des problèmes dans ma tête, faut porter ses cojones et voir un psy / Mon kho m'dit qu'c'est un truc de babtou mais tu sais zinc on est humains aussi”. Sans filtre, winnterzuko met les pieds dans le plat, sur un sujet longtemps tabou dans le rap français (on se souvient de Dinos et son “j’peux pas aller chez le psy parce que j’suis un mec de cité”).

Hyperpop et télé des années 2000

Avec une telle toile de fond, winnterzuko aurait été le candidat parfait pour prendre la succession d’un rap français très classique, héritier des longs couplets introspectifs sur du piano-violon ou des samples très solennels. Le grand écart entre le fond et la forme est d’autant plus saisissant : sur le plan des sonorités, il est bien plus proche de Bouga que d’Akhenaton. Inscrit dans la tendance hyperpop, un genre très proche de la musique électronique des années 2000, l’oeuvre de Zuko pioche dans l’eurodance, l’EDM et la drum’n’bass, des influences qui se marient étonnamment bien à une esthétique aux accents drill, et à des textes de rap pur et dur.

Après le revival des années 80/90 au cinéma et à la télévision, c’est au tour des années 2000 de provoquer des élans de nostalgie chez les plus jeunes générations. Qu’il s’agisse de pures influences musicales ou de pop culture au sens très large, winnterzuko est un véritable enfant des années 2000. Là où les rappeurs nés avant lui citaient sans relâche Dragon Ball, The Wire ou Scarface, on retrouve dans ses textes des références régulières à Dora, Foot2Rue ou Harry Potter.

Avec ce tissu de références, winnterzuko incarne toute une jeune génération ayant grandi avec les mêmes repères que lui. Reste à savoir ce qu’il nous réserve pour la suite : si sa formule est désormais rodée et efficace, et qu’il s’impose presque malgré lui comme l’un des principaux représentants de la tendance hyperpop, il n’est pas le type de profil qui se limite à sa zone de confort. Il est encore trop tôt pour savoir ce que la suite de sa discographie nous réserve, mais on s’attend forcément à voir sa proposition artistique évoluer. En alliant des sonorités atypiques et plutôt festives à des textes très personnels au fond plus mélancolique, winnterzuko s’affirme comme l’un des profils les plus intéressants de la scène francophone actuelle.