Yamê survalidé par le légendaire producteur américain Timbaland

C'est le genre de connexion inattendue qui fait plaisir. Ce mardi 14 mars, le producteur américain Timbaland, à qui l'on doit notamment de nombreux classiques de Jay-Z, Justin Timberlake ou encore Nelly Furtado, a partagé un montage vidéo musical de Yamê et lui-même sur son compte Instagram.

Manifestement, le légendaire producteur américain a apprécié la musique de Yamê, puisqu'il a même composé une production taillée pour le dernier extrait partagé par le jeune artiste sur ses réseaux. "Man, I think we got something" (Mec, j'ai l'impression qu'on tient quelque chose), avait tout d'abord commenté Timbaland sous la vidéo de Yamê, avant de poster sa propre vidéo.

Il faut dire que la prestation acoustique du jeune artiste a de quoi attraper les oreilles des musiciens les plus avertis. Ses mélodies hautes-perchées, sa voix atypique et ses influences soul et R&B avaient déjà commencé de bâtir son succès sur les réseaux sociaux.

Yamê Bantu était l'invité d'Anis Rhali dans Moins de 10K sur Mouv' il y a quelques semaines. Une "battle de toplines" improvisée durant l'émission est d'ailleurs restée dans les annales.

La mise en lumière par Timbaland vient enfoncer le clou : Yamê n'est définitivement plus un "Moins de 10K" et on lui souhaite aujourd'hui d'aller très loin !

Et pour réécouter son passage dans l'émission Moins de 10K avec Anis Rhali, c'est juste ici :