Z Event 2022 : nouveau record de dons en faveur de l’écologie

Record à nouveau battu ! Pour sa dernière édition avant un changement de format, l’évènement initié par Zerator a tenu ses promesses. Cette année, le Z Event était tourné vers l’environnement en mettant à l’honneur cinq associations : Sea Shepherd, la Ligue de Protection des oiseaux (LPO), WWF, Time for the Planet et Sea Cleaners. Pendant trois jours, les 57 streamers invités pour l’occasion ont réussi leur défi en récoltant plus de 10 Millions d’Euros. Loin, très loin des 170.000€ de la première édition… en 2016.

Un concept devenu hors-normes

Inventé par Adrien (Zerator) Nougaret et Alexandre (Dach) Dachary, le Z Event n’était, initialement, qu’un petit évènement caritatif, animé sur Twitch par des animateurs spécialisés "streamers". À une époque où le monde du streaming n’était pas aussi populaire, peu de personnes auraient imaginé une ampleur telle que celle observée lors des derniers évènements. Au fur et à mesure des années, ce petit event s’est transformé en rendez-vous majeur, immanquable pour beaucoup. Si bien que les deux dernières éditions ont été inaugurées par des showcases organisés au Zénith de Montpellier ; Fianso l’année dernière ou encore Soprano et Bigflo et Oli cette année.

Un Premier Z Event sur l’écologie

Avant même son commencement, le Z Event 2022 avait connu une première polémique par rapport à l’association choisie : GoodPlanet. Le manque de transparence de cette dernière pointée du doigt, certains streamers invités, ainsi que les viewers avaient décidé de "boycotter" l’évènement. Très vite, l’organisation avait réagi en proposant un vote. Finalement, ce sont cinq organisations environnementales qui ont été choisies par la communauté. Première fois donc, où le Z Event a pu profiter à plusieurs bénéficiaires, contre un seul historiquement.

Réussite méritée pour un « flop » annoncé.

En plus de la polémique liée à GoodPlanet, l’annonce du Z Event avait également fait des déçus à cause de sa programmation. De nombreux streamers tauliers du milieu n’étaient pas présents, comme Squeezie ou Gotaga, ainsi que d’autres personnalités qui avaient animé l’édition précédente d’une main de maître (RebeuDeter, Inoxtag, Amine...). Nombreuses critiques pleuvaient avant même le début de la version 2022, anticipant un "flop". Au final, le Z Event n’a peut-être pas touché la même cible que l’année dernière. Mais grâce à la volonté des streamers, celle des invités de prestige comme Alain Chabat et celle des viewers, un nouveau et ultime record à été battu.