Zamdane sample "Zelda" dans un extrait inédit

Le 25 février dernier, Zamdane sortait son tout premier album, Couleur de ma peine . Un projet qu'il a longuement teasé, avec notamment 5 clips dévoilés entre début novembre et fin février : Zhar, Boyka , Le monde par ma fenêtre , Incomplet comme février et Flouka . L'album a reçu un excellent accueil de la part du public comme de la critique.

Zam de retour avec un extrait particulier

Depuis la sortie de son opus, Zamdane ne chôme pas et envoie des extraits inédits solo ou avec des artistes comme J9ueve ou encore il a annoncé la saison 3 de sa série de freestyle "AFFAMÉ" . Bref, Zam prépare du lourd et il a même le temps de nous balancer un nouvel inédit assez particulier... en effet, le rappeur a repris une musique du jeu vidéo culte The Legend of Zelda : Ocarina of Time et c'est assez surprenant !

Ca nous donne un extrait court intiyulé MOB et produit par Push qu'il a dévoilé sur ses réseaux sociaux mais bien émouvant, planant dans lequel Zam débite ses paroles :

Un inédit qui s'ajoute à la liste des choses qu'on aimerait entendre de Zamdane pourquoi pas sur un nouveau projet ? En tout cas, on reste connectés.