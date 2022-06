Zamdane x J9ueve : un featuring arrive et on a déjà un extrait

Un peu de Paris et un peu de Marseille : la prochaine collaboration de Zamdane sera avec le rappeur J9ueve, et les deux acolytes nous ont déjà offert un extrait.

C'est une des révélations de ce début d'année : en février dernier, Zamdane dévoilait son premier album, Couleur de ma peine. Un projet très bien accueilli puisqu'il s'est écoulé à 5 053 exemplaires en première semaine, porté par des titres très forts comme ****Le monde par ma fenêtre, Zhar* ou encore Boyka. Avec cet accueil très enthousiaste du public et des critiques, le Marseillais a décidé de remettre ça, et de nous offrir un featuring avec J9ueve.

Un feat Paris-Marseille version new gen

Si vous ne connaissez pas encore J9ueve, vous allez rapidement entendre parler de lui : le jeune phénomène, venu de Paris, est présenté comme la nouvelle étoile montante du rap français. Figure de la "new wave" actuelle, il a sorti son tout premier projet, Arc-en-Ciel, en juin 2021, suivi d'ILLUSIONS, sorti en février 2022, où figurait un feat. avec Khali.

Les deux rappeurs ont en commun des textes forts, un amour prononcé de l'autotune version 2022 mais surtout un gros paquet de talent, et l'association de Zamdane et J9ueve promet de faire des paillettes. Dans un court extrait partagé sur les réseaux, on peut déjà se régaler de quelques secondes d'une mélodieuse et mélancolique chanson nommée Sans toi, et qui sortira vendredi 24 juin.

Plus longtemps à patienter avant la sortie de ce titre, mais on a déjà hâte.