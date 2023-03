Zaza, Kichta & Ice : quand le vocabulaire du rap français est en repeat

Avec l’arrivée massive de la Drill dans l’espace francophone, le rap de l’hexagone semble avoir connu l’un des plus grands bouleversement de son histoire moderne. Depuis la fin 2019, le sous-genre venu tout droit des quartiers londoniens a porté un vent de fraîcheur musical sur l’hexagone en apportant de nouvelles percussions et jeux rythmiques, certes, mais en portant également un vocabulaire neuf. Kichta, Ice, VVS : si ces expressions étaient déjà discrètement disséminées au fil des sorties des années 2010, leur utilisation a complètement explosé, emmené par les codes nouveaux d’une Drill omniprésente. Plus de 3 années plus tard, certains éléments de language ont toujours une place de choix dans le rap hexagonal, et peuvent parfois mener à l’indigestion. Focus sur les éléments de vocabulaire les plus récurrents et leur manière de faire tourner en rond les textes du rap français.

Argent & diamants

Retour en juin 2020. Alors que l’espace francophone est en proie à un raz-de-marée musical venu de Londres et des Etats-unis, un nouveau clip vient enfoncer le clou. Tourné en plein paris, entre une pharmacie remplie de sirops pour la toux et une horde de figurants galvanisés, le visuel du morceau Drill Fr #4 a quelque chose d’assez stupéfiant. Et ça, c’est certes grâce à ses pas de danses efficaces (demi-tour, slide), son arsenal de couteaux en tous genres mais aussi et surtout grâce à son refrain, pièce maîtresse du morceau. Et il n’a rien de banal : sur une prod drill aux accords de piano lourds et profonds, Gazo répète à chaque refrain le mot « Kichta » de manière très appuyée, jusqu’à le scander plus de 12 fois en un peu moins de 4 minutes. Joli record.

Si aujourd’hui le mot n’échappe plus à personne, même aux générations d’auditeurs bien moins averties auxquelles France Inter a d’ailleurs dédié une petite définition de deux minutes en février dernier, « Kichta » est depuis devenu un véritable monument du vocabulaire rap francophone.

Omniprésent depuis la sortie de Drill Fr #4, le mot tiré de l’argot s’est répandu presque aussi vite que le mouvement Drill lui-même, et est peut-être aujourd’hui l’un des éléments de vocabulaire parmi les plus marquants du rap français du début des années 2020. Et ça, c’est parce que son matraquage a été impressionnant : selon le média de décryptage Rapminerz, l’utilisation du mot a augmenté de 1248% en 2020 par rapport à la moyenne des 4 années précédentes et s’était glissé dans un peu plus de 110 morceaux. Soolking, Heuss l’enfoiré, Kaaris, Maes, Hamza et tant d’autres l’ont utilisé une voire plusieurs fois dans leurs sortie, et participent grandement à faire de la Kichta plus qu’un mot : elle est devenue un phénomène.

Comme si elle révélait une démonstration de force, l’utilisation ultra récurrente de cette expression est révélatrice d’une tendance qui ne cesse de gonfler ces dernières années : les textes des rappeurs et rappeuses ne cessent d’aborder la question de l’argent, d’une manière encore plus appuyée qu’ils et elles pouvaient déjà le faire au début des années 2010. Et pour ce faire, les artistes n’hésitent pas à étoffer leur vocabulaire commun à cette même thématique avec un mot simple : « Ice ». Que ce soit pour parler de la matière froide d’un coeur insensible ou pour désigner les diamants sur une montre ou tout autre bijou, « Ice » est un mot qui n’a cessé d’être utilisé depuis le début des années 2020. Qu’il se glisse dans le titre d’un morceau comme dans « Coeur de Ice » de Zola et Damso, « Ice » de Rouhnaa ou qu’il soit simplement disséminé dans les couplets de Ashe 22 ou dans le très bon « Déconnecté » de Wallace Cleaver, le mot « Ice » est partout, et ce, particulièrement depuis quelques années. Et ça, ça peut poser un problème : si l’utilisation importante d’expressions dans le rap français s’apparente parfois à un matraquage, elle peut causer un sentiment de lassitude très prégnant dans les textes des rappeurs et rappeuses francophones.

Zaza, entre substances et atout rythmique

Avec sa deuxième et dernière mixtape dévoilée à ce jour, la Fève avait été à l’initiative, à la fin 2021, d’un vrai séisme. Avec une identité musicale aussi appuyée que son identité visuelle, le rappeur figure de proue d’une nouvelle génération pleine de fougue porte avec une musique fraîche tout un tas de gimmicks très reconnaissables. Si son « lessgo » semble le plus évident et le plus marqué de ses gimmicks auquel nous avions d’ailleurs dédié un article l’année dernière, La Fève s’est aussi positionné avec sa mixtape ERRR comme l’un des instigateurs les plus évidents de « Zaza », une récente expression venue tout droit des États-unis utilisée pour qualifier le cannabis sous ses différentes formes.

Depuis la sortie du morceau éponyme sur cette même mixtape, l’expression s’est elle aussi répandue comme une traînée de poudre : portée par une génération d’artistes aux propositions rafraîchissantes, elle porte dans son nom une image fraîche et nouvelle qui contraste avec bon nombre d’autres expressions qui désignent ces mêmes substances, beaucoup, voire trop utilisées. De plus, le mot « Zaza » apparaît comme un véritable atout rythmique : avec sa répétition de syllabes et sa sonorité facilement maniable dans un texte, le mot est aussi efficace que passe partout. De Zola à Hamza en passant par Gambi et tant d’autres, l’expression s’est largement démocratisée dans le rap francophone de ces derniers mois.

Pourtant, comme vu précédemment, ces expressions utilisées à répétition n’ont pas qu’un but lyrical : que ce soit pour désigner de l’argent ou des substances, l’utilisation de ces gimmicks s’apparente à un moyen de tisser des liens dans une communauté d’artistes qui partagent bien souvent les mêmes codes. Ainsi, en utilisant les mêmes expressions et les mêmes gimmicks qui font parti d’un language commun, les artistes peuvent se sentir appartenir à un groupe artistique aux normes stylistiques, musicales et linguistiques très codifiées. Ainsi, celles et ceux qui utiliseront le terme « zaza » à la place de « teh », par exemple, appartiendront lyricalement à une scène rap francophone plutôt jeune et avant-gardiste.

Alors, si dans le cas de la Kichta, l’utilisation abusive et répétée d’une expression peut parfois amener à une certaine indigestion de la part des auditeurs de rap francophone, cette répétition permet aussi d’inscrire des expressions dans le langage courant et de leur donner une place de choix dans le patrimoine français : par exemple, le mot « Moula » largement popularisé par MHD et Heuss l’enfoiré dans la seconde moitié des années 2010, a justement été inscrit en 2021 dans le dictionnaire Larousse (aussi décliné en Moulaga). Une victoire pour les artistes et acteurs d’un mouvement artistique longtemps dénigré et mis de côté. Alors entre répétition abusive et valorisation du patrimoine rap, la limite est fine, et les avis divergent. Dans tous les cas, une chose reste certaine : les expressions du rap français forment à elles seules l’une des forces les plus importantes du genre, mais en sont aussi et parfois la cause de ses rares faiblesses.