Zed : Ce qu'il faut retenir de son EP S0IXVNT3 – Part. III

Il y a une semaine, Zed nous dévoilait AR, un clip où il drive dans la street. Pour son EP, l'ambiance est bien différente et Zed est en mode full productivité. Il sort cette EP accompagnée du clip de Boussole qui vient illustrer S0IXVNT3 – Part. III. Alors qu'on attend un retour officiel de 13 Block depuis deux ans, Zed nous régale avec cet EP en solo, voici ce qu'il faut en retenir.

L'esthétisme de son clip "Boussole"

Bien que le chapeau d'aventurier lui aille très bien, ce n'est pas la seule chose que l'on retient de son clip Boussole. Sur ce titre très chill au refrain entêtant, il nous offre un flow bien à lui qu'on peut écouter en boucle sans s'en lasser. Visuellement, Zed se la joue sortie en bateau dans ce clip en pleine mer où la couleur jaune ressort nettement du paysage. Comme à son habitude, il nous régale avec des phases hyper efficaces qu'on a très clairement envie d'écouter telle que :"Avoir des bas et des hauts, c'est tout comme porter un bas et un haut. C'est des choses normales, c'est des choses à savoir".

Le flow de l'EP

Sur 4 morceaux, Zed réussi à poser des flows et des ambiances bien différentes. Le premier son, Ansu Fati c'est clairement l'aspect posé de Zed, avec une prod calme qui introduit l'EP tout en douceur et un refrain chanté bien mémorisable. On retient évidemment le feat avec Niska "Critical", un mix de deux personnalités bien différentes mais qui fonctionne très bien avec ce son dynamique où Niska ramène bien sa vibe. Sur Joli, la prod est toute en apesanteur qui nous donne absolument envie de chiller et d'en avoir encore.

Comme toujours, Zed nous propose des sons aux multiples dimensions sur lesquels c'est toujours un plaisir de retrouver son flow et ses phases, dont seul lui à le secret. On regrette limite qu'il n'y ait pas plus de morceaux...