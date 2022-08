Zed : les potentiels feats sur son prochain album

Il l’a annoncé, la rentrée est pour lui ! Zed se sépare pendant quelques temps de 13 Block pour se concentrer sur son imminent premier album. Après avoir signé en 2020 chez LDS, le label où est également signé son voisin du 93, Maes, Zed n’a cessé de teaser ce projet. N’hésitant d’ailleurs pas à dévoiler le nom de rappeurs présents dessus. D’autres featurings sont également supposés, c’est pourquoi on se permet de faire un petit récapitulatif de ce que l’on sait.

Nekfeu

Annoncé en mai dernier, c'est sûrement le featuring le plus attendu de ce prochain album. Zed nous a prévenu :

"Une chose est sûre, Nekfeu m’a vraiment cramé !"

Booba

Après une première collaboration plus que réussie, Booba et Zed ont remis le couvert. Malheureusement on a aucune certification que le morceau a bien été fini même si on se doute que les deux rappeurs ne se contenteront pas du disque de diamant de Jauné.

Stavo

Il est difficile de s'imaginer un album de Zed sans 13 Block... Et normalement, ça ne devrait pas être le cas puisque Zed a annoncé avoir enregistré un morceau intitulé Zidane 2 en référence bien évidemment à la track 2 de leur projet BLO. Il est aussi possible que le titre soit utilisé pour le prochain album de Stavo, qui fait lui aussi se montre très actif en solo.

Laylow

Présent sur beaucoup de projets, le Man of The Year pourrait aussi avoir son couplet sur l'album de Zed. Les deux rappeurs ont été aperçus ensemble en studio il y a près d'1 an !

Niska

Zed a partagé il y a quelques jours une conversation avec son manager Diosang où il est question d'un retour d'un "charo". Comment ne pas penser au plus grand des charos a.k.a Niska ?

Dosseh

C'est l'extrait le plus vieux de cette liste ! En 2020 Dosseh et Zed étaient en studio ensemble faisant bien penser à un featuring.

Bien évidemment, le projet de Zed peut ne pas contenir toutes ces collaborations. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura le droit à un album travaillé :