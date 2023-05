Zen au Zénith avec Squeezie : l'évènement sold-out en quelques secondes !

Suite au succès monumental de Zen sur Twitch : 50 000 à 100 000 spectateurs en pic par show, Maxime Biaggi et Grimkujow ont décidé de clôturer la saison avec une dernière émission en direct du Zénith de Paris le 26 juin prochain avec un invité de taille.

Une émission Goatesque au Zénith

Qui de mieux que Squeezie pour clôturer cette deuxième saison ? Le Youtubeur aux multi-casquettes se prêtera au jeu de l’interview proposé par la “dream team”. Pour l'accueillir, le simple studio dans le sous-sol de Webedia ne suffisait pas, il fallait voir plus grand. Et ce n’est ni au point virgule, ni à l’Olympia, c’est bel et bien au Zénith que sera capté cet événement assez dingue.

Mise en place mardi 30 mai, la billetterie a pété tous les scores : plus de 40 000 personnes étaient placées dans la fille d'attente pour tenter décrocher le Graal... mais seulement 5000 billets étaient disponibles, qui se sont vendus en quelques secondes. Une rupture express pas surprenante, tant la fan base du duo Grim x Biaggi est devenue énorme et surtout très fidèle.

Rendez-vous donc le 26 juin au Zénith de Paris ou sur twitch.tv/maximebiaggi pour suivre LE live du mois voire de l’année.