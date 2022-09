Zendaya : l'icône d'une génération à seulement 26 ans

En suivant même un minimum ce qu'il se passe dans le paysage du cinéma, impossible d'être passé à côté du phénomène Zendaya Coleman. Si elle était déjà présente dans la fame depuis un bon moment, elle a eu une ascension fulgurante depuis quelques années, notamment grâce à sa prestation incroyable dans la série de Sam Levinson "Euphoria".

Récompensée et encensée par les acteurs du milieu, elle conquit également le cœur du public aussi et tout ça avec énormément de bienveillance et d'humilité. Voici un petit aperçu de son palmarès pour le moins remarquable.

De Disney à un Emmy Award

Avant d'interpréter une adolescente accro à la drogue dans "Euphoria", Zendaya a fait ses armes chez Disney, dans une industrie ou le moindre faux pas est rédhibitoire. Passionnée par le cinéma et la danse depuis toute petite, elle intègre en 2010 le casting de la série "Shake It Up" qui marquera le début de son succès.

Dix ans et des grosses productions plus tard, elle remporte le Primetime Emmy Award de la meilleure série télévisée dramatique pour son rôle de Rue Bennett dans "Euphoria". Si ce prix est une consécration pour la carrière de l'actrice, il se justifie par une performance transcendante livrée à travers un véritable miroir sur les questionnements d'une génération.

À 24 ans, elle devient la plus jeune actrice à remporter ce prix, et la deuxième actrice noire après Viola Davis en 2015.

Elle se diversifie artistiquement

Si Zendaya est principalement connue pour ses rôles au cinéma, elle ne se contente pas seulement de crever l'écran, mais également d'interpréter les B-O (bande originale) des projets sur lesquelles elle travaille. Pour "Shake It Up", "The Greatest Showman","Euphoria", l'actrice originaire d'Oakland prête sa voix et pour le coup, nous montre qu'elle a vraiment mille et une cordes à son arc.

Une femme et activiste engagée

En plus de son univers artistique ultra complet, Zendaya est aussi une jeune femme qui veut faire bouger les choses. Investie dans la cause des femmes afros-américaines dans le cinéma, elle lutte contre toutes formes d'inégalités et n'a pas hésité à prendre la parole quand elle en ressentait le besoin.

Engagée dans les causes humanitaires, elle a aidé à collecter un million de dollars en 2012 pour les victimes de l'ouragan Sandy, a elle-même reversé 50 000 dollars pour l'autonomisation des femmes en 2016, mais est également active auprès des organismes Unicef et Peta.

Avec un CV déjà bien rempli, Zendaya n'a pas terminé de raffler les récompenses avec sa nomination, une nouvelle fois, aux Emmy Awards 2022 pour son rôle dans la série "Euphoria" qui aura lieu ce 13 septembre prochain. On espère la voir cette année s'épanouir encore un peu plus sur le grand écran et à continuer de propager sa good vibe à tout le monde, ça fait du bien.