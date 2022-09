ZEvent 2022 : ZeratoR nous donne 3 bonnes raisons de suivre l'évènement

Si le fait que ce soit un évènement caritatif en faveur de l'environnement ne vous suffisez pas, la team de la matinale "On n'est pas fatigué" de Mouv' a interviewé ZeratoR en personne et lui a demandé directement de nous donner 3 bonnes raisons de suivre cet event dont le marathon Twitch démarre dès ce soir 18h.

L'importance de la cause

L'avenir de la planète, c'est la préoccupation de tout le monde, et ça ZeratoR l'a bien compris. Alors que les éditions précédentes du ZEvent récoltaient des fonds pour une association, cette année c'est exceptionnel, 5 associations en faveur de l'environnement recevront des dons et ça, c'est vraiment important. L'environnement, c'est une cause très large, il existe en réalité pleins de manières d'apporter son aide à la planète, c'est pourquoi le choix de 5 associations va permettre de servir différentes problématiques, toutes aussi importantes les unes que les autres. Pour ce qui est des associations, les votants ont décidé de donner à celles-ci : Sea Shepherd, WWF, LPO, The SeaCleaners et Time for the Planet. Des organisations qui défendent des causes telles que la protection des oiseaux, la pollution plastique des océans, les changements climatiques, la protection des écosystèmes marins et la protection de l'environnement et du développement durable.

Le divertissement

La grande particularité du ZEvent, c'est que c'est un évènement divisé en deux parties, premièrement un showcase et ensuite un marathon de streaming gaming, tout ça pendant plus de 50h. Unique en son genre, il réuni une cinquantaine de streamers mais aussi des artistes. Au programme de cette édition 2022, un concert de Bigflo & Oli au Zénith de Montpellier a lieu hier soir pour ouvrir l'évènement, une vente de t-shirts ZEvent, du gaming en live et des défis pour faire grimper le montant de la cagnotte.

Les dons

Si les dons augmentent de manière exponentielle entre chaque éditions, c'est parce que le public est de plus en plus nombreux à attendre cet évènement chaque année. Alors que le premier ZEvent avait réussi à ressembler 170 000 €, ils ont récolté 10 fois la somme l'an dernier, véritable résultat de l'engouement du public autour de cet event. Que le don soit de 1, 10 ou 100 €, le nombre de personnes qui participe à cette cagnotte permettent de faire bouger les choses à leur échelle pour des causes qui en ont vraiment besoin.

Dès ce soir 18h (vendredi 9 septembre), ZeratoR lancera en direct l'évènement via sa chaine Twitch et s'enchaîneront ensuite le reste des activités qui s'annoncent d'ors et déjà mémorable.