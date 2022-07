ZEvent : les détails de l'édition 2022 dévoilés avec Soprano en guest

Hier soir, le 4 juillet 2022, Zerator, le streamer investi dans l'organisation d'évènement a annoncé les dates tant attendues de l'édition 2022 du ZEvent, dans un live twitch. Les 8, 9,10 et 11 septembre, 50 streamers se réuniront pour 4 jours de stream. Objectif : récolter encore plus que l'année dernière. L'édition 2021 avait rapporté plus de 10 millions d'euros à l'association Action contre la faim.

Un showcase de qualité

Cette année encore, le ZEvent se fera sur 4 et non pas 3 jours. Le 8 septembre sera dédié à un showcase au Zénith de Montpellier. La programmation a déjà été dévoilée. Des artistes de choix seront présents : Bigflo & Oli, le groupe de beatbox Berywam, le musicien et vidéaste PV Nova , le duo French Fuse mais aussi Soprano. Une rentrée qui s'annonce mouvementé pour la plateforme Twitch.

ZEvent 2022 pour l'écologie

Depuis 2017, l'année du premier ZEvent, les spectateurs sont toujours au rendez-vous. De plus en plus nombreux et de plus en plus généreux. En plus de l'esprit caritatif, l'évènement promet toujours un spectacle qui reste dans les anales. Cette année, tous les dons seront reversés à la fondation GoodPlanet, présidée par le photographe Yann Arthus-Bertrand, qui œuvre pour l’écologie et la solidarité. Alors rendez-vous les 8, 9, 10 et 11 septembre prochain pour 50h de live sur Twitch.