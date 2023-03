Zola fait un retour remarqué avec son nouvel album

En quelques années, Zola est devenu une tête d'affiche immanquable. Après deux albums studio, son retour était très attendu de sa fanbase. Après avoir teasé la tracklist et sorti 3 morceaux, il dévoile enfin "Diamant du Bled". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'album fait déjà beaucoup parler.

Grosse hype

On s'en doutait, mais son absence n'a rien enlevé à la hype dont Zola peut se vanter. Il le dit lui même : "J'suis Zola, enc**é, j'me permets de partir deux années." Et visiblement, le succès est au rendez-vous. En seulement 24h, le projet a été streamé plus de 5 millions de fois. Si on se projette un peu, on peut même imaginer que dans quelques semaines, voire quelques jours au mieux, "Diamant du Bled" sera déjà certifié disque d'or.

À cette occasion, le rappeur d'Evry a organisé une rencontre pop-up avec son public à Paris. Encore une fois, les images prouvent que le rappeur reste aussi apprécié. Des centaines de fans étaient présents sur place pour accueillir chaleureusement son nouvel album et son retour sur le devant de la scène...

"Mieux revenir"

Avant la sortie officielle de "Diamant du Bled", Zola avait teasé une nouvelle identité musicale dans un premier extrait qui montrait une pierre tombale avec les dates "2016-2022" inscrites dessus. Puis, il a dévoilé une courte vidéo intitulée "Mieux revenir". À l'écoute du projet, il est clair que sa musique a bien évolué.

La proposition des featurings en est la preuve. Tiakola mais surtout Damso et Ateyaba témoignent de la force acquise avec le temps par le rappeur, capable de ramener aujourd'hui deux des plus grosses icônes du rap francophone sur son projet. Musicalement, les morceaux sont très variés, il sort de ce qu'il avait l'habitude nous proposer avec de la Jersey et de la rage, par exemple. Le Zola, que beaucoup ont connu à l'époque de Belles Femmes et de ses singles sur Youtube est définitivement mort.

Succès commercial incontestable, "Diamant du Bled" ne devrait pas attendre très longtemps avant d'obtenir sa première certification. L'avenir nous le dira.