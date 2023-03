Zola parle de son feat. avec Ateyaba

L'annonce de la tracklist du dernier album de Zola, Diamant du Bled, avait fait tiquer bon nombre d'auditeurs de rap français. Et pour cause : le nom d'Ateyaba y figurait, en featuring sur le morceau FINISH HIM.

Le rappeur montpelliérain avait pourtant twitté il y a deux ans qu'il ne ferait plus de featurings avec des artistes français, notamment car il estimait être trop copié par certains rappeurs hexagonaux.

Une collab' exceptionnelle

Il a manifestement fini par changer d'avis puisqu'il s'est retrouvé à partager une prod' avec Zola sur Diamant du Bled. En interview dans Studio 41 , avec Ismaël Mereghetti et Elena Olivera, il a raconté les coulisses de cette collaboration exceptionnelle :

Et pour revoir l'interview complète de Zola, rendez-vous juste en dessous !