Zuukou Mayzie devient le réalisateur de son propre film sur son nouvel album

Près d’un an après la sortie de Segunda Temporada, Zuukou Mayzie revient avec Le Film : le commencement, un nouvel album dédié au 7ème art qu’il considère comme sa première passion.

Zuukou Nolan

Le projet prend la forme d’une BO inspirée des œuvres qui l’ont marquées, films qui d’ailleurs ont donné leur nom aux titres des morceaux, il se considère d'ailleurs plus comme un réalisateur de son album comme il l'a dit dans le Code en interview pour Mehdi Maizi. Ainsi, on peut trouver des tracks nommés Maman j’ai raté l’avion, Django ou encore Inception en featuring avec son acolyte Freeze Corleone. Le rappeur du 667 a, comme à son habitude, été généreux sur les collaborations avec 13 invités sur 25 morceaux dont les membres de sa secte (évidemment) Black Jack OBS, Osirus Jack ou encore avec le Chen Zen. Mais Zuukou a aussi tenu à surprendre ses auditeurs avec des featurings moins évidents comme avec le YouTubeur Théodort ou encore avec le légendaire acteur Tom Hardy en samplant son titre "No Love No Life".

Zuukou Mayzie parlait récemment de son besoin de connaître un minimum un artiste avant d’envisager une quelconque collaboration. Le rappeur attache une énorme importance à l’humain et ça se voit dans sa manière d’aborder l’univers des autres artistes. Il va sans cesse chercher à positionner ses collaborateurs dans leur confort personnel tout en allant chercher une singularité musicale.

Une forte connexion avec OrelSan

Et si il y a bien un artiste avec qui on a eu la sensation qu’il s’est passé quelque chose humainement, c’est bien avec OrelSan . Les deux rappeurs ont passé plusieurs heures ensemble lors du festival des Ardentes donnant vie à des vidéos désormais cultes :

On s’est alors demandé si une collaboration entre les deux était prévue et on a eu la chance de le rencontrer pour lui poser la question à laquelle il a répondu :

"On s'est capté, on a vu qu'on avait énormément de points communs, c'était limite choquant. Je suis un grand fanatique de Michael Jackson, lui pareil, je suis aussi un fan de N.E.R.D et lui pareil.".

"On était sur la scène de Gazo, je suis arrivé, il me connaissait (OrelSan), j’étais super choqué. Du coup on s’est ajouté sur Insta, on se parle. On verra ce que ça va donner, ça sent bon quoi !"

L'occasion pour lui de nous raconter sa vision des collaborations :

"Faut pas que ça soit robotique quoi, sinon c'est faux. Même si j'aime son artistique, si je ne le connais pas, je vais pas y aller, même si je kiffe, je vais pas aller parce que je ne te connais pas humainement. Les artistes qui se connectent juste comme ça, c'est pour la moula généralement. Avec OrelSan on est resté 8 heures ensemble, il nous a carrément invité en backstage avec Stromae et Freeze. C'est lui qui est venu me voir pour me dire "monte dans le van" et il m'a passé les oreillettes pour être en immersion. Il a fait un son exprès, parce qu'on parlait de Michael Jackson, qui n'était pas présent sur la playlist, et il a dit au public "Ouais Zuukou écoute, c'est pour oit ça !".".

Une vraie connexion s’est installée entre les rappeurs, maintenant plus qu’à attendre le feat !