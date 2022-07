Zuukou Mayzie : pourquoi son album est l’un des plus importants de l’été

Vendredi 22 juillet, Zuukou Mayzie a livré un nouveau projet, intitulé Le film : le commencement. Au beau milieu d’un été assez morne sur le plan des sorties, et alors que tous les rappeurs français sont occupés à faire la tournée des festivals, ce nouvel album de Zuukoeur Parker tombe à pique. Conceptuel mais accessible, ce projet long format est l’une des sorties les plus intrigantes de l’année, pour de nombreuses raisons : sa construction très cinématographique, ses multiples références, son large éventail de sonorités, ou encore la liste spectaculaire de ses featurings.

En quoi ses références au cinéma sont-elles différentes de celles des autres rappeurs ? Comment son rapport au grand écran enrichit sa musique ? Pourquoi sa liste d’invités en dit beaucoup sur lui ? Pourquoi faut-il écouter Le film : Le commencement ? Chargez votre arbalète, et suivez le guide.

Un vrai concept cinématographique

Cet album conceptuel livre sa note d’intention dès la lecture de la tracklist : Maman j’ai raté l’avion, Parasite, Le Tombeau des Lucioles, Training Day … il s’agit d’un énorme hommage au cinéma, étalé sur 25 pistes. Véritable amoureux du grand écran, Zuukou s’est positionné en réalisateur, donnant la direction à suivre et choisissant les couleurs, tout en laissant les premiers rôles à ses invités. Il s’est d’ailleurs longuement exprimé à ce sujet lors de l’interview du Code avec son homonyme Mehdi Maizi, avouant être “plus fasciné par les réalisateurs que par les acteurs”, et citant entre autres Quentin Tarantino, Danny Boyle ou Christopher Nolan parmi ses influences principales.

Il s’agit globalement de références assez grand public, mais elles ont le mérite de s’éloigner des longs-métrages cités un nombre incalculable de fois dans le rap français (Scarface, Les Affranchis, La Haine, etc). Zuukou a même le bon goût de ne pas trop insister sur Star Wars, dont il est pourtant un grand fan : la saga de Lucas a déjà été sur-référencée, toutes les rimes sur les sabres laser et le côté obscure ont déjà été faites, et on apprécie beaucoup plus de voir True Romance ou Aniki mon Frère surgir au milieu de sa tracklist.

On apprécie donc beaucoup l’aspect conceptuel de l’album, en particulier pour un artiste qui pourrait tranquillement choisir la voie de la facilité. Sur le plan musical, Zuukou réunit en effet toutes les caractéristiques du hitmaker : science de la mélodie, capacité à parler d’amour, références électro, etc. Il serait facile pour lui de livrer un album calibré pour les playlists qui ferait tranquillement exploser les compteurs. Heureusement pour nous, il a aussi une véritable vision artistique, et surtout l’ambition de créer de la musique qui lui ressemble. Au beau milieu de l’été, alors que l’on entend le même type de son un peu partout, la sortie d’un projet aussi conceptuel fait du bien.

Les feats

On a tendance à penser que Zuukou Mayzie est un profil à part au sein du 667. Si c’est vrai au sujet de son orientation artistique, beaucoup moins deep que celle de la plupart des autres membres du collectif, on retrouve une mentalité et des références communes. La liste des featurings est une preuve de l’état d’esprit très 667 de Zuukou : hormis les membres de la Ligue des Ombres (Freeze Corleone, Black Jack, Osirus …), certains invités font clairement partie des références du crew (en particulier Le Roi Heenok).

Ce n’est pas tout, puisque Le Film : le commencement témoigne également de la grande ouverture du Z sur le plan musical. Fan de rap français, mais pas seulement, il fait intervenir sur son album des profils extrêmement variés, du youtubeur Théodort à la chanteuse des Pirouettes, Vicky Chérie, en passant par le MC sud-coréen Hijvc Kid. La présence de Tom Hardy a surpris beaucoup de monde. Il est vrai que la connexion est inattendue, mais on sait que l'acteur est un grand fan de rap, et surtout qu’il a enregistré beaucoup de titres dans les années 90, dont un album publié il y a quelques années sur bandcamp .

Il est plus que “la version pop du 667”

Parler de “face pop du 667” pour résumer le travail de Zuukou Mayzie n’est pas tout à fait faux, mais reste une définition assez réductrice de son univers. Zuukoeur Parker a certes une ouverture musicale très large, mais ses références ne sont pas seulement pop. Amateur de nombreux genres musicaux, il a toujours expliqué, via ses interviews ou ses interventions sur les réseaux sociaux, que ses playlists étaient extrêmement éclectiques, pour ne pas dire chaotiques. Quand on recoupe les différents artistes cités par le Z un peu partout, on passe donc de Busta Rythmes à Sigur Rós (groupe irlandais de rock progressiste, du moins c’est ce que dit Wikipédia), de N.E.R.D à alt-J (du rock britannique), de Hans Zimmer à Cam’Ron.

Plus qu’une “version pop du 667”, sa production artistique est donc le fruit de très nombreuses influences, à la croisée des chemins entre le rap, la chanson française, les musiques latines, l’électro, les BO de films et d’animés, le zouk, le rock, et d’autres. Il n’est évidemment pas le seul rappeur à avoir une culture musicale aussi large, mais il est l’un des rares à ne pas faire le moindre calcul. Là où d’autres sont enclins à privilégier tel type de sonorité en fonction de la tendance du moment, Zuukou fait juste son mélange dans son coin, et publie sa musique telle qu’elle lui plait.

C’est l’été, c’est pas comme s’il y avait beaucoup de choix

C’est un argument très pauvre, mais il reste valable : les mois de juillet-août sont historiquement avares en sorties d’albums. Si vous avez besoin de renouveler vos playlists ou d’écouter des projets inédits, le choix est donc beaucoup plus limité que pendant la période automne-hiver-printemps. Si vous ne connaissez pas Zuukou Mayzie, c’est l’occasion de le découvrir. Dans le meilleur des cas, vous apprécierez Le Film, et vous aurez ajouté un artiste original et complet à vos coups de cœur. Vous pourrez même rattraper le reste de sa discographie, ce qui peut vous occuper pendant tout le mois d'août. Dans le pire des cas, vous serez totalement hermétique à sa proposition artistique. Vous aurez perdu une heure (la durée de l’album), mais vous aurez un peu mieux saisi qui est Zuukou et pourquoi ses fans l’aiment autant.