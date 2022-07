Zuukou Mayzie tease son nouvel album, rempli de références cinématographiques

Zuukou Mayzie va bientôt faire son grand retour. Plus d'un an après son dernier album, le membre du 667 annonce un tout nouveau projet pour le 22 juillet.

Un hommage au cinéma

Après Primera Tempora en 2020 et Segunda Tempora en 2021, beaucoup attendaient la troisième partie de la saga. C'est finalement une nouvelle saga que débute Zuukou Mayzie avec Le Film, car comme il le mentionne sur la cover (qui fait d'ailleurs référence au film Seven) et dans sa publication il s'agira du Commencement, Partie 1.

Publicité

Afin de teaser ce nouveau projet, l'auteur de Docteur Lulu a décidé d'en envoyer la cover et la tracklist. Au premier coup d'œil, on s'aperçoit que Le Film porte bien son nom puisque Zuukou a nommé la quasi totalité des morceaux par des noms de films. On y retrouve notamment : Fight Club, Parasite, Maman j'ai raté l'avion ou encore 127 heures.

En plus de cela, le rappeur nous donne le nom des invités qui collaboreront avec lui. Et autant dire que sur les 25 morceaux qui composent le projet, il y a du très beau monde. On pourra retrouver entre autres : Krisy, Freeze Corleone, Oklou, Jolly, Le Roi Heenok ou encore Theodort. En plus de ces noms, on remarque un featuring très surprenant, mais qui risque d'être très attendu, avec l'acteur star Tom Hardy.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Avec cette annonce, Zuukou Mayzie présente un projet ambitieux et fait saliver tous ses fans qui attendent, désormais, avec impatiance la fin du mois.