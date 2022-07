Une société est un groupe d'individus lié par des faisceaux de relations et qui se construit par des institutions, des traditions et une histoire communes. La société française vit par les institutions, les associations et la société civile. Elle est traversées par des mouvements sociaux, souvent provoqués par tensions entre minorités et majorité mais aussi par des inégalités, mesurées et analysées par des sociologues, des juristes, des ethnologues et des anthropologues.

Projets de loi, réformes, changement de modes de vies, évolutions des comportements règlent la société et enrichissent le débat public. La volonté d'équité, d'égalité et de justice font également évoluer la société. Des faits-divers amènent des sujets sur la place publique et font débat. Ils sont parfois suivis de prises de conscience et de réformes, de lois et de changements de comportement.